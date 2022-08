Doua solarii cu peste 2600 de plante de canabis, descoperite in Bihor. Patru persoane au fost retinute de politistii bihoreni

"In data de 24.08.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Oradea impreuna cu politistii Serviciului Antidrog - Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, identificand la locatia respectiva doua solarii de mari dimensiuni, amenajate in vederea cultivarii plantelor de canabis, prevazute cu sisteme de irigare si ventilatie, in care se aflau 2.628 ... citeste toata stirea