Dr. Ioan Ciordas, martirul romanilor bihoreni, 145 de ani de la nastere - "Viata mea este a poporului meu"

In parcul din centrul orasului Beius te intampina o statuie, o "Pieta Bihoreana", caci ea reprezinta o femeie - Romania Mare - in faldurile careia este cuprins un barbat, nimeni altul decat martirul dr. Ioan Ciordas, liderul romanilor bihoreni.Inca din timpul liceului este nevoit sa suporte abuzurile profesorilor si colegilor maghiari care-i schimba frumosul nume romanesc "Ciurdariu" in Ciordas, apoi, student fiind, este exmatriculat de la Academia de Drept din Oradea, deoarece i-a luat ... citeste toata stirea