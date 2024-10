Drapele ale Comisiei si ale Parlamentului European, arborate in berna - Inundatii catastrofale in Spania

Drapele ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European au fost arborate joi in berna, in semn de doliu pentru victimele inundatiilor "tragice" din Spania si in semn de "solidaritate" cu poporul spaniol, informeaza EFE."Astazi (joi - n.r.), steagurile noastre sunt arborate in berna in semn de solidaritate cu poporul spaniol. Plangem cu voi. Impreuna ne vom ridica", a declarat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, intr-un mesaj postat in limba spaniola pe platforma X. De ... citește toată știrea