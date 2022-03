Dreptul de consultare a dosarului de urmarire penala

Razvan Doseanu- Managing partner Societatea de avocati "DOSEANU&ASOCIAEsII"Codul de procedura penala prevede in cuprinsul articolului 94 ca avocatul partilor (inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente) si al subiectilor procesuali (suspectul si persoana vatamata) principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului, pe tot parcursul procesului penal.Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrans in mod abuziv. Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia ... citeste toata stirea