Dreptul la vot: Tinerii, invitati de Europe Direct Oradea sa participe la o dezbatere pe tema importantei dreptului la vot

Romania se pregateste pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie, iar in acest context centrul Europe Direct din Oradea si Fundatia Comunitara organizeaza joi, 25 aprilie, incepand cu ora 18:00, in spatiul Comuniteca din incinta Crisul Shopping Center, o dezbatere menita sa puna in lumina importanta dreptului la vot si a spiritului civic in randul tinerilor bihoreni.Dezbaterea va fi una academica si vor participa studentii din cadrul Oradea Debate Society. Astfel, doua echipe vor ... citește toată știrea