Drumul de legatura Oradea - A3 ar putea fi finalizat mai repede

Drumul expres care va lega Oradea de Autostrada A3 ar putea fi finalizat la sfarsitul anului 2023, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan. Potrivit contractului, termenul de finalizare este primavara anului 2024. "Peste 300 de angajati si numeroase utilaje sunt mobilizate pe cei aproximativ 10 km la care se lucreaza in prezent, din comuna Santandrei si pana in zona Episcopia Bihor", a transmis Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook.Potrivit sursei citate, in ... citeste toata stirea