Drumurile nationale, supravegheate cu camere video

Consiliul Judetean a montat 9 camere video, pe drumurile nationale din Bihor, in apropierea a cinci parcari. "Acesta este un proiect-pilot pe care Consiliul Judetean Bihor si alte institutii partenere il implementeaza cu scopul de a mentine curatenia in judetul nostru", a transmis CJ Bihor, printr-un comunicat de presa. Camerele au fost puse la dispozitia institutiei gratuit, de firma Bitroot Solution, in urma unui protocol de colaborare, iar compania RCS&RDS asigura conexiunea la internet. ... citeste toata stirea