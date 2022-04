"Dubla" George Puscas! Pisa continua cursa pentru promvarea in Serie A

Atacantul bihorean George Puscas a devenit principalul om de gol la Pisa Sporting Club cu toate ca a evoluat doar in 15 meciuri.Cu "dubla" reusita luni seara in meciul Pisa - Como 3-1 din etapa 35 a esalonului doi italian, Puscas a ajuns la 7 goluri pentru echipa la care este imprumutat de Reading. Tot 7 goluri la Pisa are si coechipierul sau Ernesto Torregrosa (29 de ani).George Puscas (26 de ani) a jucat pana in minutul 85 si a punctat in minutele 7 si 78.Cu trei etape inainte de final, ... citeste toata stirea