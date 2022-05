"Dubla" lui Florin Pop a adus a cincea victorie in play-off

Lotus Baile Felix a obtinut a cincea victorie in play-off, iar Somesul Dej ramane cu "buza umflata" din duelurile cu echipele bihorene in aceasta faza a competitiei.Artizanul succesului a fost Florin Pop autorul unei "duble" in minutele 52 si 77.La sapte minute de la reluarea reprizei a doua, Cosmin Sirbu l-a gasit pe Florin Pop cu o pasa in zona coltului careului de 6 metri si atacantul bihorean a sutat la coltul lung (1-0).Acelasi Florin Pop a stabilit scorul final in minutul 77 cand a ... citeste toata stirea