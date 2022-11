Duminica, 20 noiembrie, eveniment caritabil la Beius - "Alaturi de semenii nostri"

Asociatia "Pedalam" Oradea, in colaborare cu Madalin Cartis, initiatorul campaniilor umanitare "Alaturi de semenii nostri", organizeaza un eveniment caritabil, duminica, 20 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala mare a Primariei Beius."Sunt atatea povesti de viata triste... Oameni cu care destinul nu a fost atat de roz. De-a lungul timpului, de cand coordonez actiunile umanitare "Alaturi de semenii nostri", am intalnit diferite cazuri ale unor copii si persoane care lupta cu boli grave si ... citeste toata stirea