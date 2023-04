Iubitorii de natura si sport au posibilitatea de a participa organizat la o iesire cu bicicletele duminica, 30 aprilie, de la ora 10.00. Este prima iesire de acest fel organizata in 2023.Agentia de Management a Destinatiei Bihor (AMD Bihor), din subordinea Consiliului Judetean Bihor, in parteneriat cu C Oasis Com SRL si ACS 3Sport, organizeaza o tura de cicloturism duminica, 30 de aprilie, de la ora 10.00. Este prima iesire de acest fel organizata in 2023.Traseul porneste din satul Cetariu, ... citeste toata stirea