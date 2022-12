Dupa ce Biden a sugerat o anumita deschidere - Kremlinul anunta ca Putin este dispus la negocieri

Presedintele Vladimir Putin este disponibil pentru negocieri privind conflictul din Ucraina in scopul protejarii intereselor Rusiei, a anuntat Kremlinul, dupa ce presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat ca, desi nu are planuri "immediate" pentru discutii, le-ar accepta in anumite conditii."Presedintele Federatiei Ruse a fost mereu, este si ramane deschis negocierilor in scopul asigurarii intereselor noastre", a declarat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Presedintiei Rusiei, citat ... citeste toata stirea