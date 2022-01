Dupa criteriul paturilor ocupate de pacienti Covid, scolile din Bihor pot functiona fata in fata. Daca au cu cine!

Directia de Sanatate Publica Bihor a actualizat, joi, gradul de ocupare a paturilor din spitalele Covid-19 din judet, care a ajuns la 41%. La precedenta raportare, pe 20 ianuarie, gradul de ocupare era de 33%.Asta inseamna ca unitatile de invatamant ar putea functiona in continuare fata in fata, tinand cont ca prevederile legislative in vigoare obliga la suspendarea cursurilor fizice abia cand 75% dintre paturile Covid-19 sunt ocupate.Problema este ca, din cauza numarului mare de ... citeste toata stirea