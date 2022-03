EBM Papst participa la Oradea Job Expo

Grupul EBM Papst este lider mondial inovator pe piata in productia de motoare electrice si ventilatoare. Compania si-a inceput activitatea in Oradea in decembrie 2017 cu o echipa locala mica de 17 angajati. In decembrie 2018 avea 140 de angajati; in decembrie 2019, 309; un an mai tarziu, in decembrie 2020, numarul angajatilor a ajuns la 372, iar acum la 450."Investitiile noastre in Oradea se ridica pana in prezent la 16,5 milioane de euro. Fiind o companie de familie, avem o strategie pe ... citeste toata stirea