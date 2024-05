Echipamente de aproape 10 milioane de lei pentru campusul dual din Oradea

Consiliul Judetean Bihor cumpara echipamente si utilaje pentru campusul de invatamant dual amenajat in Oradea.Investitia de aproape 10 milioane de lei va consta in roboti de sudura, simulatoare si imprimante 3D, table interactive, tablete si alte dispozitive digitale utile invatarii meseriilor. De asemenea, se vor cumpara licente software si o platforma de invatare.Potrivit unui comunicat transmis miercuri de CJ Bihor, licitatia pentru digitalizarea campusului a fost impartita in 3 loturi, ... citește toată știrea