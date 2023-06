Miercuri, 31 mai, la pranz, in cadrul "Campionatului bihorean al curateniei", 19 ambarcatiuni si aproape 60 de persoane (elevi, profesori etc.) au ecologizat malurile si raul Crisul Repede in rezervatia naturala, intre zona numita Ciunta si podul nou din defileu."Natura ne provoaca sa fim solidari si atenti la ingrijirea creatiei, de asemenea, pentru a preveni, pe cat posibil, consecintele cele mai grave", a spus Papa Francesco. Intr-adevar, natura trebuie protejata, intrucat ne protejam ... citeste toata stirea