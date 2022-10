Ecotop. Final de proiect - Permacultura urbana in Sacueni

Odata cu finalul lunii septembrie, s-au incheiat si activitatile proiectului "Gradina urbana Biofloramix Sacueni - notiuni teoretice si practice despre permacultura, pentru copii si tineri". Proiectul a fost derulat de Ecotop Oradea, in parteneriat cu Liceul Teoretic Petofi Sandor din Sacueni si Primaria Sacueni."Desi in vara acestui an vremea nu a fost deloc favorabila activitatilor de gradinarit, putem spune ca proiectul si-a atins mare parte dintre obiective", anunta Eleonora Mircescu, ... citeste toata stirea