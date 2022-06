Eleganta Art Nouveau prin muzica, dans si culoare

Sambata a fost ziua plina de evenimente outdoor in cadrul Zilelor Art Nouveau. Zane diafane si o doamna la inaltime a muzicii clasice au animat centrul orasului pe un soare minunat care a infirmat cu bucurie prognoza meteo. Amanate reprezentatiile de dimineata din motive tehnice, s-au derulat mai tarziu, incepand cu ora 16:00, din ora in ora, alternativ.Spectacolul "Grande Madame" oferit de compania de teatru si animatie stradala Famous Art din Cluj-Napoca a avut loc mai intai in fata ... citeste toata stirea