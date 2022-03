Elemente de dezinformare in discursul Moscovei si presa rusa

Cristina Melnic*Sursa foto: Associated PressOroarea care se petrece in Ucraina a zguduit intreaga planeta, iar unda de soc a invaziei ruse s-a extins in fiecare colt al lumii, mai putin in Rusia. Acolo canalele oficiale de propaganda au pregatit intr-o maniera succesiva narativele explicative ale necesitatii unei interventii militare. De asemenea, a avut loc sensibilizarea publicului rus cu privire la evenimentele dramatice de "asuprire" a minoritatii ruse din Ucraina si mai ales a celor ... citeste toata stirea