Elena Udrea, mesaj din Bulgaria: ma rog ca nicio mama sa nu treaca prin aceste momente grele

Mesajul a fost transmis prin intermediul contului de Facebook al partenerului sau. Marti, acesta a vizitat-o in Bulgaria."Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimati in mod public. Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei", scrie in mesajul postat pe Facebook.In mesaj, Elena Udrea ... citeste toata stirea