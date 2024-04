Elev de la un liceu din Oradea, pipait de un pedagog. Barbatul a recunoscut, a demisionat pe loc, iar apoi a fost retinut!

Un elev de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic Constantin Brancusi din Oradea, cazat in internatul unitatii de invatamant, a fost victima unei agresiuni sexuale, in sala de sport din internat.Concret, elevul de 15 ani a acuzat faptul ca, luni seara, un pedagog al internatului l-a atins pe maini si pe picioare, fara voia lui."Copilul a venit la mine marti dimineata si mi-a povestit ce s-a intamplat luni seara in sala de forta de la etajul IV al internatului, un spatiu pe care elevii il au ... citește toată știrea