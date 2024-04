Elevi pregatiti de pompierii bihoreni - Au invatat cum sa previna situatiile de urgenta

Peste 2000 de prescolari si elevi aflati in "Saptamana verde" sau in "Scoala Altfel" au fost pregatiti, in luna aprilie, de pompierii militari bihoreni in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul programului "Scoala Altfel: Pretuiti Viata!", organizat si desfasurat la sediile unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana".In intervalul 01 - 26 aprilie, 2.029 de prescolari si elevi din intreg judetul, din care 1.872 in cursul acestei saptamani, au luat parte ... citește toată știrea