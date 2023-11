Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor, Primaria Municipiului Oradea,Consiliul Judetean Salaj, Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau si Casa Memoriala "Iuliu Maniu" Badacin organizeaza, in perioada 15 noiembrie - 6 decembrie, in cadrul manifestarilor prilejuite de "Anul Iuliu Maniu", programul educativ muzeal "Iuliu Maniu - povestea unui destin de exceptie".Anul 2023 a fost declarat prin lege "Anul Iuliu Maniu", in acest an ... citeste toata stirea