Elevii si studentii romani din strainatate vor avea asigurare medicala in Romania

O nedreptate facuta tinerilor romani care invata in strainatate a fost reparata. De acum inainte, elevii si studentii din diaspora vor avea asigurare medicala in perioada in care se afla in Romania."Senatorul PNL de Bihor, Adrian Hatos, saluta adoptarea de catre Parlament a legii care extinde dreptul la asigurare medicala pentru tinerii romani (studenti, elevi si doctoranzi) care isi desfasoara studiile in afara granitelor tarii pe durata sederii lor in Romania, oferindu-le aceleasi drepturi ... citește toată știrea