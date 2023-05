Presedintele in functie al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este pe primul loc in scrutinul prezidential, care, cel mai probabil, va fi urmat de turul al doilea, iar Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), al liderului de la Ankara, a castigat alegerile parlamentare.Potrivit rezultatelor oficiale raportate dupa numararea a peste 95% din buletinele de vot, Recep Erdogan a obtinut 49,5% din voturi, iar candidatul aliantei opozitiei, Kemal Kilicdaroglu, are scorul de 44,79%. Sinan Ogan a primit 5, ... citeste toata stirea