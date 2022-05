Esecuri dramatice cu Steaua. Poloistii spera sa relanseze finala Superligii Nationale

Superliga Nationala isi decide in aceasta perioada campioana, iar vineri si sambata s-au desfasurat primele doua meciuri ale finalei. In Bazinul Ghencea, Steaua Bucuresti a reusit sa castige la mare lupta ambele jocuri cu CSM Oradea.In primul meci, campioana en-titre s-a impus dramatic, dupa executarea loviturilor de departajare, cu scorul de 10-8, dupa ce in timpul regulamentar a fost 6-6 (1-2, 2-3, 2-1, 1-0).Oradenii au condus in cea mai mare parte a timpului de joc, avand si avantaj de ... citeste toata stirea