Esti licean si vrei sa fii inginer? Universitatea din Oradea organizeaza o scoala de vara dedicata viitorilor studenti

Liceenii din clasele a X-a si a XI-a care viseaza la o cariera in domeniile ingineresti sunt asteptati sa participe la cea de-a V-a editie a Scolii de vara "Edusmart", organizata de Universitatea din Oradea.Programul va dura doua saptamani, timp in care liceenii vor experimenta viata de studentie, in campus, fara niciun cost."In perioada 22 iulie - 4 august 2024 viitorii ingineri pot "pregusta" din viata de student, pot sa ia parte la cursuri introductive, pot participa la ateliere practice ... citește toată știrea