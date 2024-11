Esti student casatorit la Oradea? Universitatea ofera familistilor locuri in camin

Universitatea din Oradea a anuntat ca ofera 20 de camere din caminul nou construit de Primarie in campus pentru studentii casatoriti.Fiecare camera are doua paturi si baie proprie, care pot fi ocupate de studenti oradeni pentru 350 de lei pe luna. Daca unul dintre soti nu este student, pretul creste la 550 de lei pe luna. Conditia este insa ca sotul sau sotia care nu este student sa aiba locul de munca in Zona Metropolitana Oradea."In limita locurilor disponibile, studentii vor avea acces ... citește toată știrea