Esti student si stai in chirie? Universitatea din Oradea mai are 60 de locuri libere in caminul inaugurat recent

Universitatea din Oradea a anuntat ca, din cele 150 de locuri disponibile in corpul B al caminului C4, aflat pe malul Petei si dat in folosinta recent, 60 au ramas neocupate.Cererile pentru un loc in camerele cu trei paturi si baie proprie pot fi depuse pana pe 6 martie, a anuntat UO printr-un comunicat transmis marti.Chiria lunara in acest camin este de 280 de lei pentru studentii care sunt admisi la forma de invatamant fara plata, respectiv 400 de lei pentru cei care platesc taxe de ... citește toată știrea