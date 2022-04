Etapa in Liga 3, Seria 10. Lotus si Luceafarul joaca pe teren propriu in Vinerea Mare

FRF a decis ca meciurile de sambata sa se dispute vineri, 22 aprilie, pentru ca cei implicati in fotbalul mic sa nu fie pe drumuri in Noaptea de Inviere.Astfel, vineri, la Sanmartin, de la ora 17:00, vor juca atat Lotus cat si Luceafarul.Pe Stadionul Comunal, in play-off, Lotus Baile Felix primeste replica liderului Minaur Baia Mare. Dupa doua victorii consecutive, echipa antrenata de Gheorghe Ghit spera sa incurce calculele primei clasate."La doi pasi distanta"...dar in play-out, ... citeste toata stirea