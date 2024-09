Europa Centrala si de Est - Furtuna Boris a facut prapad

O persoana s-a inecat in Polonia, iar alte patru sunt date disparute in Republica Ceha vecina in urma ploilor torentiale si a cresterii nivelului raurilor provocate de furtuna Boris, au anuntat duminica autoritatile din ambele tari, transmite AFP. De asemenea, un pompier a murit in inundatiile din Austria.Furtuna Boris a afectat intreaga Europa Centrala si de Est, provocand pagube si inundatii in Austria, Republica Ceha, Slovacia, Polonia si Romania.Un pompier a murit in timp ce intervenea ... citește toată știrea