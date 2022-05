Europarlamentarul Vasile Blaga ar putea ramane fara certificatul de revolutionar. Reactia politicianului DOCUMENT

Europarlamentarul bihorean Vasile Blaga si-ar putea pierde titlul de "Luptator remarcat prin fapte deosebite" in Revolutia din 1989. Secretariatul de stat pe problemele revolutionarilor a decis ca nu indeplineste conditiile pentru a detine un certificat de revolutionar. Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist Instaurat in Romania in Perioada 1945-1989, institutie aflata in subordinea Guvernului, a luat decizia in data de 10 mai, potrivit ... citeste toata stirea