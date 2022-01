Europol: Doi politisti au refuzat o mita de 5.200 de lei in ciuda problemelor financiare

Doi politisti din Craiova au refuzat o mita de 5.200 de lei dupa ce au prins in trafic un sofer care se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Sindicatul Europol: "Iti dau 5200 lei sa ma lasi in pace...""Aceasta a fost replica unui barbat de 41 de ani din Craiova care, in ziua de 07.01.2022, a fost depistat de catre colegii nostri din cadrul Biroului Rutier Craiova in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta alcoolului.Dupa momentul opririi in trafic, acesta a fost supus ... citeste toata stirea