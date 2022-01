Evazionistii nu mai beneficiaza de cauza de nepedepsire in cazul achitarii prejudiciului

Articolul XXIX din OUG nr. 130/2021 modifica art. 10 alin. 1/1 din Legea nr. 241/2005, astfel incat "in cazul in care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de la art. 61, 8 sau 9 nu depaseste valoarea de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, este acoperit integral, fapta nu se ... citeste toata stirea