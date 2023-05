Ceremonie fastuoasa astazi, 26 mai, in Aula Magna a Universitatii din Oradea. Institutia a serbat "60 de ani de invatamant continuu" in prezenta a doi fosti ministri ai Educatiei, ai celor mai importanti reprezentanti ai mediului academic si ai autoritatilor locale. Aproape toate discursurile au laudat Universitatea, Primaria Oradea si Consiliul Judetean pentru modul in care colaboreaza.Peste 150 de persoane de prim rang in mediul academic national, alaturi de fostii ministri ai Educatiei, ... citeste toata stirea