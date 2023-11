Momentul asteptat cu nerabdare de beiuseni are loc miercuri: bazinul de inot este inaugurat la ora 17.00, iar de joi, doritorii vor putea sa se bucure de beneficiile practicarii inotului si de facilitatile modernului complex din incinta Stadionului Municipal "Francisc Matei".Demersurile pentru construirea unui bazin de inot la Beius au fost initiate in 2016 de Consiliul Judetean, prin Asociatia de Dezvoltare Durabila Bihor, in cadrul unui proiectului de realizare de bazine didactice la Beius, ... citeste toata stirea