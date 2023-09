Produsele si obiectele traditionale s-au intalnit, la finele saptamanii trecute, in Cetatea Oradea, pentru a crea o experienta culinara inedita.Cetatea medievala a Oradiei a gazduit, in perioada 23-24 septembrie, evenimentul "Gusturi si Traditii de Bihor". Scopul organizatorilor a fost de a promova judetul Bihor prin mancarea traditionala specifica, de a incuraja restaurantele sa includa in meniurile lor cat mai multe astfel de retete locale si de a crea un cadru de colaborare intre ... citeste toata stirea