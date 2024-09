Eveniment in localitatea Subpiatra - Ziua Mondiala a Inimii

Anual, la data de 29 septembrie, se celebreaza Ziua Mondiala a Inimii, cu scopul de a creste gradul de constientizare a populatiei asupra factorilor de risc ce duc la aparitia bolilor cardiovasculare si de a genera o schimbare in atitudinea oamenilor fata de problema adoptarii unui mod de viata sanatos.Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in lume. Anual, acestea fac peste 17 milioane de victime, iar numarul este in continua crestere. In Romania, potrivit statisticilor, ... citește toată știrea