Exclusiv fata in fata: Toate scolile si gradinitele din Bihor vor functiona fizic saptamana viitoare (DOCUMENT)

Scaderea numarului de cazuri de Covid-19 se resimte si in invatamantul bihorean.Potrivit unui comunicat transmis sambata de Inspectoratul Scolar, saptamana viitoare, toate unitatile de invatamant din judet vor functiona fata in fata. Pana acum, in ultimele saptamani, mai multe scoli si gradinite au suspendat activitatea fizica, pentru ca inregistrau multe imbolnaviri in randul profesorilor.Totusi, in continuare, 25 de clase sau grupe vor avea activitatea online, din cauza imbolnavirilor in