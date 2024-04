Exemplar rar de rata cu ochi de soim, imortalizat pe Crisul Repede!

Aparitie surpriza, in Oradea. Rata cu ochi de soim a fost imortalizata saptamana trecuta plutind agale pe Crisul Repede din oras.Prezenta ei este cu atat mai neasteptata cu cat specia, numita si rata de padure, este intalnita in America de Nord si mai rar in aceasta zona.In Romania poate fi observata numai in captivitate, in ... citește toată știrea