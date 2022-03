Evenimentul are loc in 17 aprilie 2022, de la ora 14:00. Iubitorii sportului electronic se pot inscrie direct in localul situat pe str. Tudor Vladimirescu nr 75 A, in aceeasi cladire cu Explore Burgers & Grill.Locul I: 1000 RON (800 lei CASH + voucher 200 lei )Locul II: 550 RON (400 lei CASH + voucher 150 lei )Locul III: 300 RON (200 lei CASH + voucher 100 lei)*Voucherele pot fi ... citeste toata stirea