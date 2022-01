Potrivit DSP Bihor, marti au fost efectuate 3.456 de teste, iar 1.331 dintre acestea au fost pozitive. Explozia de cazuri noi face ca numarul cazurilor active din judet sa ajunga la 6.947. Dintre acestia, 255 de bihoreni se afla internati in spitale.Cele mai multe cazuri sunt in Oradea - 3917, in timp ce in Santandrei se inregistreaza cea mai mare incidenta - 24,67 cazuri la 1.000 de locuitori.Numarul persoanelor ... citeste toata stirea