Expozitie iesita din comun organizata intr-un pub oradean

Asociatia "Frends", in parteneriat cu Facultatea de Constructii, Cadastru si Arhitectura, Facultatea de Arte ale Universitatii din Oradea si Liceul de Arte Oradea, a pregatit un eveniment iesit din comun. Este vorba despre o expozitie de arta grafica, organizata intr-un pub oradean."Fii arta!" este o provocare, lansata tuturor celor care iubesc sau practica artele vizuale. Prima editie a unei viitoare serii de expozitii, reunite sub acest slogan, are ca tematica iubirea si de aceea poarta ... citeste toata stirea