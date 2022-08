Exproprierile pentru inelul rutier, blocate de PSD si UDMR

Proiectul de hotarare pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere pentru lucrarea "Inel rutier metropolitan Oradea" nu a trecut de votul consilierilor judeteni. In sedinta ordinara de ieri, alesii UDMR si PSD s-ai abtinut de la vot, astfel ca proiectul nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi aprobat. Este pentru a treia oara cand acest proiect este supus votului in sedinta Consiliului Judetean Bihor.Liderul grupului PSD din CJ Bihor, Bujor Chirila, a declarat in plenul ... citeste toata stirea