A plecat la ceruri, mult prea devreme, unul dintre artizanii actiunii "Fa sport indiferent de varsta ...si de kilograme", Rada Ioan Gheorghe, omul care a fost prezent, plin de voie buna, la majoritatea meciurilor "presarilor" bihoreni, facand o buna propaganda "sportului rege" pe care l-a iubit neconditionat.Rada Ioan Gheorghe, cunoscut sub numele de Geo Beldeanu, s-a nascut in data de 25 decembrie 1982, traind in satul natal Gurbesti, comuna Cabesti alaturi de mama sa, cele trei surori si ... citeste toata stirea