Fara permis pentru 4 luni: Sofer de Bentley, prins de radar pe DN19, in Bihor, cu 176 Km/h!

Evenimentul s-a produs marti dimineata, pe DN19, in afara localitatii bihorene Valea lui Mihai.Soferul in varsta de 50 de ani, din Piclisa, judetul Alba, aflat la volanul unui autoturism marca Bentley, a fost inregistrat de aparatul radar al politistilor in timp ce circula cu 176 km/h, intr-o zona de limitare a vitezei la 100 km/h.Oamenii legii i-au retinut permisul de conducere pentru 4 luni de zile si l-au amendat contraventional. Amintim ca in data de 27 februarie au ntrat in vigoare ... citeste toata stirea