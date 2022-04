FaraGranite, #FaraLimite

Despre lipsa granitelor si a limitelor este proiectul nostru, pe care l-am numit #unOMunPOMoTARA...#oLUME.La jumatatea lunii martie, am trecut cu bine peste cea mai mare actiune de plantare organizata in Romania in primavara acestui an. "Plantam speranta" a adunat in acelasi loc, langa Husasau de Tinca, aproape 2.000 de suflete. Spun suflete, pentru ca este o actiune pentru comunitate, o actiune la care participi cu sufletul, dar muncesti folosind trupul si mintea.In cateva ore, am plantat ... citeste toata stirea