Ajunsa pe cel mai bun loc ocupat in cariera de profesionista in proba de simplu, steianca Irina Maria Bara (locul 104 WTA) a pierdut surprinzator in chiar primul tur al turneului ITF de la Charlottesville (SUA), unde a fost cotata favorita nr. 1.Irina a pierdut cu 3-6, 5-7, in ... citeste toata stirea