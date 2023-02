Federatiile pensionarilor solicita reformularea unui articol din Codul de procedura fiscala - Majorati pensiile mici!

Federatiile nationale ale pensionarilor solicita premierului amendarea unui articol din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pentru a crea conditii in vederea unei majorari a pensiilor cu 15% incepand cu trimestrul II al anului 2023."Crizele alimentare si energetice pe care le traversam au accentuat starea de saracie extrema in care se afla peste 2 milioane de pensionari cu pensii mai mici de 2.000 lei, carora foamea, frigul si lipsa de medicamente le pune in pericol ... citeste toata stirea