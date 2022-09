Femeie urmarita, agresata sexual si hartuita de un barbat in zona Cantemir din Oradea. Barbatul a primit control judiciar

"Marti, 20 septembrie, in urma administrarii probatoriului, politistii Biroului de Combatere a Infractiunilor contra Persoanei din cadrul Politiei Municipiului Oradea au dispus retinerea, pentru 24 de ore in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor fata de un barbat de 39 de ani, din localitatea Alesd, judetul Bihor, banuit de comiterea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri in forma continuata (5 acte materiale), agresiune sexuala si ... citeste toata stirea